شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : لاعبو الزمالك سعيدون بتجديد كارتيرون .. وسأجدد رسميا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك انه لم يوقع علي استمارات تجديد تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي حتي الان ، مؤكدا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن اقترابه من تجديد عقده مع النادي في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه سعيد بالتقدير المعنوي من قبل مسئولي النادي، وأضاف إمام أنه ليس غريباً على المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، حرصه الدائم على احتواء أبناء النادي الذين خدموا الكيان، مضيفا أنه لا يملي شروطا على النادي للتجديد.

وأشار حازم إمام إلى أنه سيجدد عقده لثاني مرة في وجود مرتضى منصور في رئاسة النادي، حيث كانت المرة الأولى مع أحمد مرتضى عضو المجلس، وتابع : " الكل سعداء باستمرار كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق موضحا أنهم قاموا بتهنئته، مشددا على أن كارتيرون صنع حالة فنية ونفسية رائعة في الزمالك منذ توليه المهمة وقاد الفريق للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي.

واخنتم ظهير الزمالك بأن لاعبي الفريق يلتزمون ببرنامج الجهاز الفني للحفاظ على اللياقة البدنية، وطبيب الفريق يتواصل مع اللاعبين لتنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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من ناحية اخري أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، عن اقتراب تعافيه بشكل نهائي ، من فيروس كورونا ، وأكد غراب في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه خضع لفحص طبي مساء اليوم بمستشفي أوسيم ، حيث اطمأن من الأطباء هناك علي تعافيه بشكل كبير من المرض الذي لحق به أخيرا، مشيرا إلي أن الأطباء أكدوا له استقرار حالته الصحية بشكل شبه تام ، وانخفاض نسبة تواجد الفيروس بجسمه في إشارة إلى خروجه قريبا جدا.

وأضاف غراب أنه سيقوم بمواصلة الجرعة العلاجية التي حصل عليها منذ بداية الأعراض وذلك وفقا لتعليمات الطبيب المعالج له ، علي أن يستمر في العزل لمدة 5 أيام أخري .. مشيرا إلى أنه سيخضع لفحص طبي أخير بعد انتهاء هذه المدة، ومن ثم اذا تأكد بشكل نهائي خلوه من الفيروس ، سيمارس حياته الطبيعية وذلك وفقاً لتأكيدات الأطباء اليوم.

ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور ، علي الدعم الدائم له منذ بداية إصابته ، وتواصل طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة معه بشكل دائم ، حتي التعافي.