شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: تعلمنا الاحترام من الخطيب.. وظُلمت فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعى مدرب نادي الزمالك السابق، إنه ظُلم فى القلعة البيضاء نظرًا لتوليه المهمة لمدة 57 يومًا فقط، وهذا الوقت غير كاف ليتم الحكم على العمل خلاله، مؤكدًا إنه لن يعود إلى قلعة ميت عقبة إلا فى منصب الرجل الأول، خاصة بعد التجربة التى خاضها مؤخرً، كما أشاد مرعى بقرار مجلس إدارة النادى بتجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، موضحًا أن هذا القرار سيساهم فى الحفاظ على استقرار الفريق فى المرحلة المقبلة.

وكشف مرعى خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" كواليس انضمامه لصفوف الزمالك، قائلاً: "الخطيب كلمني فى البداية وتقابلنا ووجدت معه ثابت البطل وكانوا يقنعوني من أجل الانضمام إلى النادي الأهلي في ظل مفاوضات نادي الزمالك".

وتابع: "على الجانب الآخر، فاوضني حمادة إمام من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك، وميولي الزملكاوية حسمت توقيعي لنادي ميت عقبة، وحصلت على 30 ألف جنيه كاش بعد التوقيع"، مؤكدًا الخطيب حينها احترم رغبته ولم يفتعل أى أزمة، وقال له: "الأهلى لا يساومه أحد".

أضاف مرعى قائلاً: "الخطيب وهؤلاء النجوم الكبار تعلمنا منهم الاحترام والأدب، وكيفية التعامل بإحتراف".

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