شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: السيسي يؤمن بالشباب ودعمنا الأندية والمراكز بـ42 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الرياضة في مصر وتكريم الشباب لإيمانه الشديد بالعناصر الشابة والرياضية.

وأوضح أشرف صبحي عبر تصريحات تلفزيوينة، قائلا: "الرئيس السيسي يوجه دائمًا بدعم الشباب والرياضة، ولا يتأخر عن تكريم الشباب لإيمانه الشديد بأهمية الرياضة والشباب و الرئيس السيسي يوجه بأهمية تطوير المؤسسات الرياضية وتطوير المشروعات الإستثمارية".

وعن بطولة أمم إفريقيا وتكريم المنتخب الأولمبي، أوضح: " مقابلة الرئيس السيسي وتكريم الدولة يحفز اللاعبين على تحقيق الانتصارات، فالانتصارات المتتالية فى الرياضة المصرية نتاج منظومة عمل جماعية".

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وأوضح أشرف صبحي إن الوزراة دعمت العمالة في الأندية ومراكز الشباب بحوالي 42 مليون جنيه خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا " وزارة الشباب والرياضة دعمت العمال في مراكز الشباب بـ 30 مليون جنيه كما دعمت العمالة في الأندية بـ 12 ونصف مليون جنيه و وزارة الشباب والرياضة قامت بحملات توعية بجانب حملات تطهير مراكز الشباب و بيوت الشباب تحت أمر وزارة الصحة إذا ما اقتضت الحاجة لتحوليها لمراكز حجر صحى".

وفي صدد أخر، أضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الأوليمبية تحاول إنهاء أزمة اتحاد رفع الأثقال قبل أولمبياد طوكيو خاصة بعد تأجيلها عام كامل.

وعن تطوير قانون الرياضة في مصر، شدد أشرف صبحي: "تطوير قانون الرياضة ضرورة بعد اكتشاف بعض السلبيات خلال الفترة الماضية لاسيما في الجزء الاستثماري".