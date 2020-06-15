شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يمنح الدول حرية تحديد عدد جماهير مباريات دوري الأبطال والكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " علي منح الدول المستضيفة لمباريات الدور قبل النهائي والنهائي في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية، حرية تحديد عدد الجماهير الحاضرة لمباريات البطولتين المقرر استئنافهما خلال الفترة المقبلة ، حيث استقر الكاف علي ان يترك كل اتحاد يحدد عدد الجماهير الحاضرة للمباريات وفقا للأوضاع داخل كل دولة.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن مسئوليه قرروا تحمل مسئولية تأمين وتعقيم مباريات دور قبل النهائي والنهائي في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية التي تم تحديد موعدين لها وهما أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأضاف المصدر ان الاتحاد الافريقي سيكون المسئول مسئولية كاملة عن تنظيم المباريات كاملة بما فيها تعقيم اللاعبين والاطمئنان علي كافة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

في نفس السياق يكشف الخليج 365 السيناريوهات التي وضعتها لجنة الأندية بالاتحاد الافريقي " كاف " لعودة بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية الموسم الحالين عقب التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اوصت لجنة الأندية بإقامة مباراتي الدور قبل النهائي بنظامها الحالي ذهابا وإيابا وليست في دولة واحدة بنظام المباريات المجمعة.

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كما أوصت لجنة الأندية بعدة سيناريوهات لموعد عودة المباريات في البطولتين، السيناريو الأول هو إقامة مباراة الذهاب في الأسبوع الأول من أغسطس والعودة في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، علي ان تقام المباراة النهائية يوم 25 أغسطس، ويتوقف تنفيذ هذا السيناريو علي ان تسجل مصر والمغرب طرفي مباريات الدور قبل النهائي في دوري الابطال عدد إصابات صفر في انتشار فيروس كورونا مثل تونس التي أعلنت توقف انتشار الفيروس.

اما السيناريو الثاني فيتمثل في إقامة مباريات الذهاب في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل والعودة في الأسبوع الثاني والنهائي يوم 25 سبتمبر ويكون هذا السيناريو هو البديل النهائي الذي سيطبق في حالة تراجع حالات الإصابات بالفيروس.