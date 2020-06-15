شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجديدي: لم نحسم موقفنا من استعادة أزارو و الزمالك لم يحترم تعاقده معنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة نادي الزمالك لم تحترم تعاقدها بشان حميد أحداد بعكس النادي الأهلي في صفقة وليد أزارو و إن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد نادي الأبيض .

وأكد بلكحل في تصريحات تلفزيوينة قائلا "الأهلي إلتزم بشان دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة و أما بالنسبة للزمالك فهو لم يلتزم معنا ولم يحترم تعاقده ورفض إرسال نسبة من إعارة حميد أحداد و كلفنا محامي من أجل شكوى نادي الزمالك لدى فيفا بسبب عدم احترامه بنود تعاقده معنا وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا و تم الفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك وسنواصل في التصعيد حتى نحصل على حقوقنا ".

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وأوضح عبدالله بلكحل إن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات من أجل استعادة المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلى قائلا "لم نحسم موقفنا من عودة أزارو ولكن هو لاعب جيد ونتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة و أعتقد أننا لن ندخل في مفاوضات لاستعادة وليد أزارو، وهو لاعب جيد وأتمنى استمرار تألقه والأداء الجيد الذي يقدمه".