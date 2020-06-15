شكرا لقرائتكم خبر عن فرايبورج وكولن الألماني يدخلان صراع ضم رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ناديا فرايبورج وكولن الألمانيين في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الأنجليزي المعار الى النادي الأهلى حتي نهاية الموسم الجاري، وطلبت إحدى شركات التسويق الألمانية من اللاعب تسويقه في ألمانيا في ظل وجود اهتمام من بعض الألمانية للتعاقد معه ابرزها ناديي كولن وفرايبورج، وأتفق مسئولو الأهلي مع نظرائهم في هيدرسيفيلد الإنجليزي على بقاء رمضان صبحي مع الفريق الأحمر حتى نهاية بطولة الدوري العام، حال استئناف مبارياته، في الوقت الذي سيعود اللاعب لناديه الإنجليزي حال إلغاء المسابقة، ويحاول مسئولو الأهلي الوصول لصيغة اتفاق مع هيدرسيفيلد بشأن الإبقاء على رمضان صبحي لاستكمال بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس مصر خاصة وأن عقده في حالة الغاء مسابقة الدوري سينتهي في 1 يوليو المقبل.

وأرسل الأهلي خطاباً لهيدرسيفيلد الإنجليزي يطلب فيه تحديد موقف رمضان صبحي ليؤكد الخير أنه لن يرد بشكل رسمي على ذلك الأمر قبل تحديد موقف الدوري المصري وكذلك تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي سيكون من الصعب استمرار اللاعب مع الأهلي حتى شهر سبتمبر وهو الموعد المبدئي المُحدد من الاتحاد الافريقي الكاف لاستكمال بطولة دوري الأبطال.

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وكانت أندية بنفيكا وسبورتينج قد دخلا أيضاً في سباق الراغبين بالحصول على خدمات رمضان صبحي، كما ينتظر رمضان صبحى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة، ويُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى