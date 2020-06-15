شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الحديث عن عودة الدوري "كلام فارغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدراة نادي الزمالك أن الحديث عن عودة مسابقة الدوري الممتاز "كلام فارغ"، وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة الزمالك:"لماذا كل هذا الاصرار على عودة الدوري؟ هل تقلصت حالات الاصابة بكورونا؟". Advertisements وواصل رئيس نادي الزمالك :" 14 فريقا بالدوري يرفضون استئناف المسابقة، فلنترك الأندية الأربعة الأخرى تلعب وحدها"، مضيفاً " مع كل الاحترام لبيراميدز ولكنه ليس نادي مصري كي يفرض رأيه".

وأوضح مرتضي منصور ، أن النادي الذي يرغب في عودة الدوري عليه أن يوقع إقرار عن مسئوليته الكاملة عن سلامة جميع اعضاء المنظومة الرياضية المشاركة في بطولة الدوري .

نجحت إدارة الكرة في نادي الزمالك في إنهاء ملفين من الملفات المهمة التي كانت تشغل بال إدارة الكرة وجماهير الزمالك خلال الفترة الماضية، حيث أنهي الزمالك ملف التجديد للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة موسم يبدأ من الموسم المقبل، بعدما نجح الفرنسي في قيادة الزمالك للتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي، كما نجحت إدارة الزمالك في التجديد لحازم إمام لاعب الزمالك الحالي وكابتن الفريق .