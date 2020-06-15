شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون في مواجهة تحديات جمهور الزمالك بعد التجديد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، أمام تحديات في الموسم الجديد لتحقيقها لجمهور الزمالك بعد تجديد تعاقده رسميا للبقاء مع الفريق لموسم إضافي عقب نجاحه في الحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والسوبر المحلي في فبراير الماضي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي أولى التحديات أمام كارتيرون هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي والذي يبدأ بتخطي عقبة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والذي من المتوقع ان يقام في سبتمبر المقبل وبالتالي التأهل لكأس العالم للأندية ، كما ينتظر جمهور الزمالك من كارتيرون اختيار صفقات الموسم الجديد بما يتناسب مع الطموحات التي ينتظرها الجمهور من كارتيرون.

من ناحية أخري أصبح أمام إدارة الزمالك 3 ملفات هامة استعدادا للموسم الجديد، عقب التجديد لحازم امام كابتن الفريق والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، في مقدمتهم تدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر وهو الملف الأبرز أمام إدارة الزمالك حيث تسعي إدارة الكرة للتعاقد مع لاعبين مميزين في مراكز الظهير الأيمن والوسط المدافع والظهير الأيسر، وتأتي صعوبة ملف التدعيمات بسبب عدم وجود سيولة مالية داخل خزينة الزمالك.

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أما الملف الثاني فيتمثل في القضايا المرفوعة علي الزمالك من اندية ولاعبين في المحكمة الرياضية الدولية مثل حمدي النقاز وخالد بوطيب لاعبا الفريق السابقين وكريستين جروس وفيريرا مدربي الزمالك السابقين ونادي سبورتنج البرتغالي في قضية انتقال شيكابالا للزمالك.

الملف الثالث والأخير امام إدارة الزمالك فيتمثل في تسويق اللاعبين المعارين الي اندية اخري الموسم الحالي، وكذلك اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة النادي في استغلال المعارين والمستبعدين في توفير سيولة مالية للزمالك.