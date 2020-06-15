شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد : الأهلى لم يفاوض أسامة جلال.. وإنبى ينتظر حسم موقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة لفريق إنبى أن إدارة النادى لم تتلقى أى عرض رسمى من قبل النادى الاهلى لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولى للانضمام الى القلعة الحمراء بالانتقالات الصيفية القادمة .

وأوضح عبد الناصر محمد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت أن إدارة النادى تلقت خطاب من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم لحضور أجتماع لحسم عودة بطولة الدورى المصرى و أعطاء بعض المقترحات لاستئناف مباريات البطولة هذا الموسم .

وأشار عبد الناصر محمد أن إدارة النادى لم تحسم مصير اللاعبين المعارين فى الفريق حتى الان وتنتظر أستكمال الموسم من عدمه لمعرفة أحتياجات الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

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استقر الجهاز الفنى لإنبى على تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة، حيث سيحسم طولان مع إدارة النادى بشكل نهائى حجم الصفقات خلال الفترة القادمة بعد معرفة مصير بطولة الدورى وذلك إلى جانب ملف الراحلين عن الفريق البترولى حيث يأتى تركيز طولان حاليًا حول مواصلة متابعة تدريبات اللاعبين فى المنزل والاطمئنان على أحوالهم فى ظل توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا.