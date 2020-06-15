شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: 14 ناديا رافضين عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، عن بعض الأحداث التى تدور على جروب مديرى الكرة للأندية عبر الواتس أب، متمنيًا أن يكون يتحدث مدراء الكرة بنفس على الهواء بنفس الرأي الذى يطرح فى الجروب، ولا يتم تغيير الكلام، مشيرًا إلى إن هناك 14 نادى يرفضون عودة الدوري العام هذا الموسم.

أضاف مهدى في مداخلة هاتفية لبرنامج جمهور التالة على قناة اون تايم سبورت 2، أن هذا رأى مديرى الكرة أن أندية الاهلى والمقاولون وانبي مصممون على استكمال الدوري العام والجونة موقفه متغير ما بين الإلغاء او الاستنئاف غير إننا نحتفظ في الإنتاج الحربي ونتنظر قرار الدولة الحاسم.

ويمثل خالد مهدى ناديه فى اجتماع أندية الدوري الممتاز مع اتحاد الكرة والمقرر له الأربعاء المقبل، وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.