أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 14/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 14/6/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد النهائى بشأن بطولة الدورى، سواء باستئنافها أو إلغائها، مؤكداً أن اتحاد الكرة يرغب فى عودة النشاط ولكن الظروف الصحية بسبب فيروس كورونا هى التى تحكمنا، والمتحدث الرسمى لمجلس الوزراء قال سيعاد تقييم عودة النشاط يوم 30 يونيو، ما يعنى أن موعد عودة النشاط ليس نهائياً من جانب مجلس الوزراء.

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