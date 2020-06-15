شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو يثير الجدل بصورة أمام الأهلي علي انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اثار الاورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي تساؤلات كثيرة بعدما نشر صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " لاحدي مبارياته امام الأهلي في دوري أبطال افريقيا، ولم يعلق سيرينو علي الصورة بأي كلمات مما أثار التكهنات حول الغرض من نشره صورة تجمعه بلاعبي الأهلي ، في ظل الانباء التي تفيد بوجود مفاوضات بينه وبين الأهلي، وانه اقترب من القلعة الحمراء ، بخلاف الانباء التي ترددت أيضا عن دخول الزمالك طرفا في الصفقة.

ودخل الاورجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي حسابات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقت إدارة الكرة بنادي الزمالك عرضا من أحد الوسطاء بالتعاقد مع سيرينو وإمكانية التفاوض مع إدارة صن داونز لاقناعها بالتخلي عن اللاعب الذي يعد أحد الأهداف القوية للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتبحث إدارة الكرة في الزمالك فكرة التعاقد مع سيرينو في ظل الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها اللاعب ، خاصة ان إدارة النادي تبحث عن تدعيم الفريق بنجوم سوبر للحفاظ علي مسيرة البطولات التي يسير عليها الفريق خلال الموسمين الأخيرين وحصول الفريق علي 4 بطولات هما كأس مصر والسوبر المحلي والكونفيدرالية الافريقية والسوبر الافريقي قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.