شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالطلائع: لم نتلقى منشورًا حتى الأن بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، إنه من الصعب استكمال مسابقة الدورى بعد فترة التوقف التى بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورنا، متسائلاً أن الفترة الماضية شهدت خوض 17 مباراة فى 32 أسبوعًا، فكيف سيتم خوض 17 مباراة أخرى فى 8 أسابيع فقط.

أضاف المهدى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه حتى الوقت الحالى لم يتلقى نادى الطلائع أو أى نادى أخر منشورًا من اللجنة الطبيبة باتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة بكيفية الاجراءات الاحترازية التى يجب على الأندية اتباعها أو القيام بها قبل اتخاذ قرار عودة النشاط، قائلاً: "مش معقول يطلع قرار يقولى نبدأ من بكرا وأحنا لسة مش مستعدين".

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تابع مدير الكرة بالطلائع حديثه، مشيرًا إلى إنه يفضل إلغاء مسابقة الدورى الموسم الحالى، والتجهيز بجدية للموسم الجديد على أن ينطلق بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.