شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس براعم الزمالك يبدأ التعافي من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى غراب مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادي الزمالك، عن اقتراب تعافيه بشكل نهائي ، من فيروس كورونا ، كاشفا في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه خضع لفحص طبي مساء اليوم بمستشفي أوسيم ، حيث اطمأن من الأطباء هناك علي تعافيه بشكل كبير من المرض الذي لحق به أخيرا، مشيرا إلي أن الأطباء أكدوا له استقرار حالته الصحية بشكل شبه تام ، وانخفاض نسبة تواجد الفيروس بجسمه في إشارة إلى خروجه قريبا جدا.

وأضاف غراب أنه سيقوم بمواصلة الجرعة العلاجية التي حصل عليها منذ بداية الأعراض وذلك وفقا لتعليمات الطبيب المعالج له ، علي أن يستمر في العزل لمدة 5 أيام أخري ، مشيرا إلى أنه سيخضع لفحص طبي أخير بعد انتهاء هذه المدة، ومن ثم اذا تأكد بشكل نهائي خلوه من الفيروس ، سيمارس حياته الطبيعية وذلك وفقاً لتأكيدات الأطباء اليوم.

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ووجه غراب الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور، علي الدعم الدائم له منذ بداية إصابته ، وتواصل طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة معه بشكل دائم ، حتي التعافي.

من ناحية اخري كشف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تواصله الدائم مع الدكتور أشرف زكي أمين صندوق النادي وذلك من أجل الاطمئنان عليه من خلاله أو من خلال شقيقته الفنانة ماجدة زكي عقب استقرار حالته الصحية، مؤكدا أنه أجري اتصالا بزكي وهو في تحسن ويلتزم حاليا منزله حتي إتمام شفائه، كما أضاف نائب رئيس الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن أشرف زكي حرص علي توجيه الشكر للمستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي متابعة حالته الصحية والاطمئنان عليه باستمرار بعدما أجرى أخيرا جراحة لتركيب دعامتين في القلب.