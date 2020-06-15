شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: الحل الأمثل عودة الدوري منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، مقترحا لعودة بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد توقفها للحد من انتشار فيروس كورونا، وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية ، إن الحل الامثل هو عودة الدوري في منتصف أغسطس وينتهي في منتصف أكتوبر، موضحا أن الفرق تحتاج 8 أسابيع للإعداد قبل استئناف البطولة.

وتابع أسامة عرابي كابتن الأهلي السابق أنه يتمنى عودة الدوري رغم صعوبة الموقف، لأن الجميع متعطش لمباريات كرة القدم، مشيرا إلى أن الدوري المصري بدأ يزداد قوة قبل توقفه بسبب كورونا، متمنيا أن يعود بنفس القوة مرة أخرى.

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من ناحية أخري استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " علي منح الدول المستضيفة لمباريات الدور قبل النهائي والنهائي في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية، حرية تحديد عدد الجماهير الحاضرة لمباريات البطولتين المقرر استئنافهما خلال الفترة المقبلة ، حيث استقر الكاف علي ان يترك كل اتحاد يحدد عدد الجماهير الحاضرة للمباريات وفقا للاوضاع داخل الدولة.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن الكاف قرر تأمين وتعقيم مباريات دور قبل النهائي والنهائي في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية الافريقية التي تم تحديد موعدين لها وهما أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأضاف المصدر ان الاتحاد الافريقي سيكون المسئول مسئولية كاملة عن تنظيم المباريات كاملة بما فيها تعقيم اللاعبين والاطمئنان علي كافة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.