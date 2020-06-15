أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 14 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الاحد 14 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يقرر رفع القيمة المالية لعقد "حازم إمام" بعد قرار استمراره الزمالك يقرر رفع القيمة المالية لعقد "حازم إمام" بعد قرار استمراره استقرت إدارة نادى الزمالك على رفع القيمة المالية لعقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، خلال الأسبوع الجارى، خلال تجديد تعاقده،. مسئول بالصفاقسي: الزمالك قدم عرضا مغريا للمثلوثي قال مٌعز المستيري رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي التونسي، أن الزمالك قدم عرضا مغريا للتعاقد مع مدافع الفريق حمزة المثلوثي خلال الصيف الحالي، مشيرا إلى أن المحادثات أصبحت متقدمة بين الجانبين، وأكد مستيري خلال تصريحات عبر قناة IFM التونسية أن بنسبة كبيرة اللاعب سينتقل للزمالك، حيث لا يتبقى سوى التوقيع الرسمي، لافتا إلى أنه في حالة التوقيع رسميا مع الزمالك سيكمل مع الصفاقسي الموسم الجاري، قبل أن ينتقل في الموسم الجديد للقلعة البيضاء. Advertisements ترشيح الأهلى والزمالك لبطولة دولية لتجاوز أثار كورونا الإقتصادية كشفت تقارير صحفية نيجيرية، عن ترشيح عدد من كبار أندية القارة الإفريقية، منهم الأهلى والزمالك، لخوض مباريات ودية دولية، برعاية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتسويقها بشكل جيد، من أجل تجاوز الأزمات الإقتصادية، التى تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد توقف جميع المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى. كشف أحمد غانم سلطان لاعب فريق الزمالك السابق أن إمكانيات ومهارات حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأبيض أفضل من التونسي حمدى النقاز لاعب الفريق السابق .

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