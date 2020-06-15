شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد الفرعون: كل سنة وانت طيب يا صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعيد ميلاد النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي و أفضل لاعب فى أفريقيا عامي 2017 و 2018 ، حيث أنه من مواليد 16 يونيو 1992 و جاء التعليق " كل سنة وانت طيب يا صلاح".

خلد النجم المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اسمه بحروف من ذهب، فى ملاعب كرة القدم، بعدما نجح فى وضع اسمه بين أفضل النجوم العالميين، والتنافس معهم على حصد الجوائز الفردية.

نجح محمد صلاح، صاحب الـ27 عاما، فى تغيير مفهوم الأندية الأوروبية تجاه طبيعة اللاعب المصرى، بعدما أظهر التزاما كبيرا، واحترافيه عالية، منذ بداية مشواره الإحترافى فى أوروبا، خلال موسم 2012 – 2013.

التقرير التالى يستعرض قصة نجاح الفرعون المصرى، فى ملاعب القارة العجوز:

1 – بازل السويسرى

انضم محمد صلاح، لصفوف الفريق السويسرى، فى يونيو عام 2012، بعقد لمدة 4 سنوات، وكان ظهوره الأول الرسمى مع الفريق، أمام فريق مولده النرويجى فى الثامن من شهر أغسطس، وحل بديلا فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.

سجل الفرعون المصرى، هدفه الأول خلال مسيرته الإحترافية فى شباك لوزان، بالأسبوع الثانى من الدوري السويسرى، وخاض فى مشواره مع بازل، 79 مباراة وسجل 20 هدفا، ونجح فى التتويج بلقب الدوري السويسرى مرتين.

2 – تشيلسي

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وقع محمد صلاح مع البلوز، فى يناير عام 2014، بقيمة وصلت إلى 11 مليون إسترليني، وكان ظهوره الأول بقميص البلوز، ضد فريق نيوكاسل يونايتد، فى 8 فبراير 2014، وحل كبديل، بينما سجل هدفه الأول فى شباك أرسنال، خلال المباراة التى انتهت بفوز البلوز 6 – 0، وشارك صلاح فى 19 مباراة مع الفريق اللندنى، وسجل هدفين.

3 – فيورنتينا

رحل صلاح سريعا عن تشيلسي، وبالتحديد فى انتقالات الشتاء 2015، على سبيل الإعارة إلى الفريق الإيطالي، ضمن صفقة انضمام الكولومبى كوادرادو إلى البلوز، وظهر للمرة الأولى بقميص الفيولا، كبديل فى الفوز على أتلانتا 3 – 2.

نجح الفرعون المصرى، فى قيادة فيورنتينا، لدور الـ16 من الدوري الأوروبى، بعد تخطى توتنهام، كما وصل مع الفريق إلى نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس، وخاض 26 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف.

4 – روما

رحل محمد صلاح فى الموسم التالى إلى روما على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو، وخاض فى موسمه الأول مع الذئاب 42 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 15 هدفا.

وفى الموسم التالى، حول روما إعارة النجم المصرى، إلى انتقال نهائي، وخاض خلال موسم 2016 – 2017، مع فريق العاصمة، 41 مباراة، أحرز 19 هدفا.

5 – ليفربول

تعد خطوة الانضمام إلى صفوف الريدز، الأهم فى مشوار محمد صلاح، بعد نجاحه فى موسم الأول، الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا، كما توج بجائزة أفضل لاعب فى البريميرليج.

خاض محمد صلاح، 144 مباراة حتى الأن بقميص ليفربول، فى جميع المسابقات، سجل 91 هدفا، وتوج مع الريدز بلقب دورى أبطال أوروبا، السوبر الأوروبى وأخيرا كأس العالم للأندية.