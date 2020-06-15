شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: إيهاب جلال يرحل عن المقاصة نهاية الموسم ويقترب من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي مصر للمقاصة يعاني من أزمه مالية مثل باقي الأندية في الدوري المصري.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية أن هناك اتجاه داخل النادي لبيع 70٪ من أسهمه بسبب عدم حصول اللاعبين والجهاز الفني على مستحقاتهم المادية منذ 6 أشهر.
وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة خطة لتقليل معدل اعمار لاعبي الفريق الأول في الموسم المقبل، وذلك بسبب وجود أكثر من لاعب في صفوف المقاصة، تخطي عامه الـ 30، وفي ظل رغبة إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام في تقليل أعمار اللاعبين حتي يتمكن مجلس الإدارة من تسويق اللاعبين مرة أخرى.
في نفس السياق، استقر إيهاب جلال علي تدعيم 4 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال في عودة الفريق الي المربع الذهبي للدوري في الموسم المقبل، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة علي تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، علي ان يكون هناك إمكانية لضم لاعب اجنبي واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين في الفريق ولكن بشرط ان يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم الصريح.
فيما طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من لاعبيه عمل قياسات بدنية خلال الفترة المقبلة، تحسبا لعودة النشاط الرياضي المحتمل خلال الايام القادمة عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ابلغ ايهاب جلال اللاعبين بضرورة الالتزام ببرنامج التدريبات الموضوع من جانب المدير الفني، والعمل علي زيادة معدلات اللياقة البدنية ، حتي يكون اللاعبين جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات.
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