شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: إيهاب جلال يرحل عن المقاصة نهاية الموسم ويقترب من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي مصر للمقاصة يعاني من أزمه مالية مثل باقي الأندية في الدوري المصري.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية أن هناك اتجاه داخل النادي لبيع 70٪ من أسهمه بسبب عدم حصول اللاعبين والجهاز الفني على مستحقاتهم المادية منذ 6 أشهر.

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وأوضح عمر ربيع أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي استقر على الرحيل من النادي الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود مفاوضات قوية من قبل المسئولين فى بيراميدز لتولى قيادة الفريق بداية من الموسم الجديد.