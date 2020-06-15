شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : إعلان عودة النشاط الرياضى اليوم ولكن مصير الدورى مجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورت أنه خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء اليوم من قبل أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة برفقة وزير الاعلام ، سيشهد إعلان عودة النشاط الرياضى فى الأندية عقب توقف منذ أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح سيف زاهر أن مصير بطولة الدورى المصرى هذا الموسم لا يتحدد حتى الأن من حيث استئناف الموسم الحالى أو بداية موسم جديد وهذا الامر سوف يتم مناقشته من قبل اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مع الأندية .

فيما أبدى عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة اندهاشه الشديد من الهجوم على الجبلاية بداع عدم التحرك من أجل عودة الدورى المصرى، الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع، وقال الجناينى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار عودة الدورى هو قرار الدولة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة نظرا للوضع القائم حاليا، وليس قرار اتحاد الكرة كما يتصور البعض ونحن فى انتظار قرار الدولة.

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وقال الجناينى "سبق وأكدنا أن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تضمن أن قرار استئناف المسابقات من عدمه هو قرار الحكومات وليس الاتحادات فى سابقة هى الأولى من جانب الفيفا، وهو أمر واقع فى العالم كله وليس فقط فى مصر على اعتبار أن أزمة كورونا هى أزمة عالمية أثرت على النشاط الكروى عالميا وليس فقط فى مصر".

وتابع رئيس اتحاد الكرة، لـ"الخليج 365"، أن دور اتحاد الكرة يتمثل فى وضع سيناريوهات سواء لعودة الدورى إذا قررت الدولة استئنافه، وكذلك وضع سيناريوهات حال الإلغاء وهو أيضا قرار الدولة، وما أؤكده هو أن اتحاد الكرة جاهز بجميع السيناريوهات سواء عودة الدورى أو الغائه وهو دور اتحاد الكرة فى الأزمة الحالية.

وشدد الجناينى على أن قرار عودة الدورى أو إلغائه فى قرار حكومى بحت وليس لاتحاد الكرة يد فيه كما يردد البعض.