شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع مع الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى استعداداً لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعاً اليوم بفرع النادى بسموحة بحضور طلعت يوسف رئيس جهاز كرة القدم بالنادى، عبد الجليل إمام مدير الكرة، جاسر شمس المدير التنفيذى ، أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و بعض قيادات الجهاز التنفيذى بالنادى .

و ناقش الحضور الاستعدادات الخاصة بعودة النشاط الرياضي و بدء التدريبات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم و قطاع الناشئين في حال استئناف النشاط من جديد ووضع الآليات التي ستتبعها إدارة النادي و كذلك تدابير الحماية الخاصة باللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية خلال أداء هذه التدريبات .

و أستعرض رئيس النادي مع الكابتن طلعت يوسف رؤيته المستقبلية الخاصة بفريق الكرة واستعدادات الفريق فى حال استئناف النشاط للمرحلة المقبلة بصفة عامة.

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وأكد محمد مصيلحى على جميع الحضور بضرورة الأهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على صحة جميع اللاعبين و جميع العاملين بالمنظومة الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة القادمة ، و أن هذه الإجراءات الاحترازية لابد و أن تكون في مقدمة أهتمامات الجميع فى حال أستئناف النشاط من جديد ، و أستعرض الدكتورعمرو الأشلم طبيب الفريق الأول خلال الاجتماع الخطة التى سيتبعها و الاشتراطات الصحية التى سيتم اتخاذها لتنفيذ توجيهات رئيس النادى .