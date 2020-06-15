شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع مع الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى استعداداً لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى اجتماعاً اليوم بفرع النادى بسموحة بحضور طلعت يوسف رئيس جهاز كرة القدم بالنادى، عبد الجليل إمام مدير الكرة، جاسر شمس المدير التنفيذى ، أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و بعض قيادات الجهاز التنفيذى بالنادى .
و أستعرض رئيس النادي مع الكابتن طلعت يوسف رؤيته المستقبلية الخاصة بفريق الكرة واستعدادات الفريق فى حال استئناف النشاط للمرحلة المقبلة بصفة عامة.
وأكد محمد مصيلحى على جميع الحضور بضرورة الأهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على صحة جميع اللاعبين و جميع العاملين بالمنظومة الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة القادمة ، و أن هذه الإجراءات الاحترازية لابد و أن تكون في مقدمة أهتمامات الجميع فى حال أستئناف النشاط من جديد ، و أستعرض الدكتورعمرو الأشلم طبيب الفريق الأول خلال الاجتماع الخطة التى سيتبعها و الاشتراطات الصحية التى سيتم اتخاذها لتنفيذ توجيهات رئيس النادى .
كانت هذه تفاصيل خبر مصيلحى يجتمع مع الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى استعداداً لعودة النشاط الكروى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.