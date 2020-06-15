شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي: ريال مدريد كان يرغب في ضمي.. وحسام حسن سبب استبعادي عن المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك السابق، أنه قدم مستويات فنية مميزة خلال مشواره الاحترافي في اليونان، وأضاف مجدي خلال حلوله ضيفاً على قناة الزمالك:" كنت مكسر الدنيا في اليونان،، وجاتلي عروض كتير".
وأوضح:" أبرز العروض التي تلقيتها كان من الفريق الثاني لريال مدريد الاسباني في عام 2007 ولكن وكيلي كان ضعيف، كذلك لم أكن أود اللعب كظهير أيسر" ، مؤكداً أنه ندم على عودته إلى الدوري المصري بعد مسيرته في اليونان.
وتابع :" جلوسي على دكة البدلاء حال دون انضمامي لمنتخب مصر، حيث تلقيت قبل قدوم حسام حسن اتصالات من حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر وكنت على مقربة من تمثيل المنتخب القومي".
من ناحية أخري أصبح أمام إدارة الزمالك 3 ملفات هامة استعدادا للموسم الجديد، عقب التجديد لحازم امام كابتن الفريق والفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، في مقدمتهم تدعيم صفوف الفريق بنجوم سوبر وهو الملف الأبرز أمام إدارة الزمالك حيث تسعي إدارة الكرة للتعاقد مع لاعبين مميزين في مراكز الظهير الأيمن والوسط المدافع والظهير الأيسر، وتأتي صعوبة ملف التدعيمات بسبب عدم وجود سيولة مالية داخل خزينة الزمالك.
أما الملف الثاني فيتمثل في القضايا المرفوعة علي الزمالك من اندية ولاعبين في المحكمة الرياضية الدولية مثل حمدي النقاز وخالد بوطيب لاعبا الفريق السابقين وكريستين جروس وفيريرا مدربي الزمالك السابقين ونادي سبورتنج البرتغالي في قضية انتقال شيكابالا للزمالك.
الملف الثالث والأخير امام إدارة الزمالك فيتمثل في تسويق اللاعبين المعارين الي اندية اخري الموسم الحالي، وكذلك اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة النادي في استغلال المعارين والمستبعدين في توفير سيولة مالية للزمالك.
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