شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن تجديد تعاقده: ليس غريباً على الزمالك احتواء أبناء النادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجه حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر للمستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بعد الاتفاق معه على تجديد تعاقده، وقال حازم خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ليس غريباً على مرتضى منصور احتواء أبناء النادي الذين خدموا الكيان".
وواصل:" سعيد للغاية بمد تعاقدي مع الزمالك ولا أملي أي شروط مالية على النادي الذي تربيت فيه". وأنهى حديثه مؤكداً أنها المرة الثانية التي يجدد خلالها تعاقده في ولاية مرتضى منصور.
وواصل:" كارتيرون صنع حالة فنية ونفسية رائعة في الزمالك منذ توليه المهمة وقاجنا لتتويجين في فترة زمنية وجيزة".
استقرت إدارة نادى الزمالك على رفع القيمة المالية لعقد حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، خلال الأسبوع الجارى، خلال تجديد تعاقده،.
ورحب حازم إمام على الفور بالتجديد إلى الزمالك حيث أبدى سعادته الكبيرة بأنه ضمن الحسابات الرئيسية لناديه، بعد مكالمة أمير مرتضى، خاصة بعد التقارير المختلفة التي خرجت حول مصيره في الفريق بعد نهاية عقده ودخول عدة أندية بالدورى الممتاز في مفاوضات معه لضمه حال رحيله عن الزمالك، إلا إن اللاعب أعطى الأولوية للنادى الأبيض وأوضح لأمير مرتضى في المكالمة الهاتفية إنه يتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضعه ضمن حسابات الفريق الأساسية والاهتمام بتجديد عقده قبل حسم مصير الموسم الحالي، خاصة إن ذلك الأمر سيزيد من تركيزه في الاستعدادات الخاصة باستئناف النشاط الكروى بعد حسم مصيره بصورة نهائية.
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