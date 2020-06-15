رياضة | شرط وحيد يفصل سانشيز عن العودة لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يفصل سانشيز عن العودة لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قرر استعادة خدمات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز المعار لفريق إنتر ميلان الإيطالي، لتدعيم صفوف الشياطين الحمراء في الموسم المقبل.

يبدو قرار سولشاير بإستعادة "سانشيز" في الموسم المقبل غريبًا لجماهير مانشستر يونايتد، خاصة بعد المستوي المتواضع الذي ظهر عليه اللاعب رفقة إنتر ميلان، وكان يتوقع الكثيرون تخلص النادي الإنجليزي منه بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية أن سولشاير أبلغ إد وودوارد المدير التنيفيذي لنادي مانشستر يونايتد بقراره بالإبقاء على التشيلي سانشيز مع الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل، ورفض إنهاء عقده، في ظل الأزمة المالية التي يواجهها الفريق حاليًا.

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واشترط "سولشاير" لعودة سانشيز لفريق مانشستر يونايتد والاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل، الموافقة على لعب دور البديل مع الفريق وعدم المشاركة بشكل أساسي بالموسم المقبل.

ويأتي شرط "سولشاير" ذلك كونه يخشى تسبب عودة "سانشيز"في إعاقة تطور كل من دانيل جيمس وماسون جرينوود، وبالتالي يرغب في الاعتماد عليه كلاعب بديل.

ويتبقي في عقد سانشيز مع مانشستر يونايتد عامين، ويحصل اللاعب على راتب اسبوعي بقيمة 500 ألف جنيه استرليني، وينتظر القرار النهائي بعودته للنادي الإنجليزي للدفاع عن ألوان الفريق بالموسم المقبل مرة أخري.