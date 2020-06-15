رياضة | الأهلي يواصل محاولاته لإقناع أزارو بعدم الرحيل نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل محاولاته لإقناع أزارو بعدم الرحيل نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كسفت تقارير صحفية محلية عن وجود حالة من الترقب داخل جهاز كرة القدم في الأهلي لمصير نجم هجوم الفريق المغربي وليد أزارو في الفترة المقبلة.

ويسعى مسئولو الأهلي لإقناع وليد أزارو بعدم قطع علاقته بالنادي الأحمر والموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة في ظل ثقة لجنة التخطيط في إمكانياته.

ويأتي ذلك فى الوقت الذي يرفض فيه السويسري رينيه فايلر استمرار أزارو في صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد بسبب وضع العديد من الملاحظات السلبية على طريقة لعبه كما أنه طلب بشكل رسمي التعاقد مع رأس حربة جديد.

ويسعى مجلس الأهلي يسعى لإقناع المدير الفني السويسري بعودة أزارو ومنحه فرصة جديدة أو الضغط على النجم المغربي للرحيل على سبيل الإعارة من جديد وهو ما يرفضه أزارو الذي يبحث عن الرحيل بشكل نهائي في حال عدم عودته.