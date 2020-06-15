رياضة | موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد الجمعة 19/6/2020 والقناة الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد الجمعة 19/6/2020 والقناة الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً على ملعب "توتنهام الجديد" بمدينة لندن، لمواجهة السبيرز، في الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الفريقان لتحقيق بداية جيدة، بعد توقف النشاط الكروي لأكثر من 3 أشهر، نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويأمل مانشستر يونايتد في الفوز ومواصلة الضغط على تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يأمل توتنهام في الفوز والاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 29 مباراة، بواقع 12 فوز و9 تعادلات و8 هزائم.

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بينما يتواجد توتنهام في المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 29 مباراة، حققها من 11 فوز و8 تعادلات و10 هزائم.

ويريد توتنهام بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الثأر من هزيمة الدور الأول بملعب أولد ترافورد، حين سقط بهدفين لهدف.

تنطلق المباراة مساء الجمعة 19 يونيو، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوفيت القاهرة، العاشرة والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت HD2 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.