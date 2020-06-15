رياضة | أشرف صبحي: النشاط الرياضي فى مصر سيعود تدريجيًا بإجراءات احترازية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: النشاط الرياضي فى مصر سيعود تدريجيًا بإجراءات احترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن عودة النشاط الرياضي في مصر، وعودة التدريبات في جميع الألعاب الرياضية بالأندية ومراكز الشباب.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الشباب والرياضة تلعب دورًا كبيرًا فى توعية المواطنين بفيروس كورونا وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة في محاربة الفيروس".

وأكد: "الأندية تبدأ تدريجيًا في إستئناف أنشطتها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الإحترازية وندرس مع وزارة الصحة الاجراءات التي سيتم اتخاذها قبل فتح الأندية ومراكز الشباب".

وشدد: "سنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على اللاعبين والمدربين والعاملين قبل اتخاذ أي خطوة رسمية لعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى".