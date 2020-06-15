رياضة | هاشتاج "ردك أنت فين يا مرتضى" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاشتاج "ردك أنت فين يا مرتضى" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تصدر هاشتاج" ردك أنت فين يا مرتضى"موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمشاركة الآلاف من جماهير الكرة المصرية طالبوا فيه رئيس الزمالك بالرد المفصل على تبرعات المستشار تركي آل الشيخ إلى النادي الأبيض.
وطالب المغردون من نادي الزمالك ورئيسه أن يخرج لتنفيد وشرح كافة التبرعات والهدايا التي حصل عليها الزمالك ورئيسه من المستشار تركي الشيخ وهل دخلت خزينة النادي وأن يكون الرد مدعوما بالمستندات وليس بالكلام المرسل.
وقال المشاركون في الهاشتاج أن الأهلي والزمالك أندية مملوكة للدولة وتخضع لأجهزتها الرقابية والإدارية وليست ملكية خاصة وعلى مجلس إدارة الزمالك أن يكشف النقاب عن تبرعات الوزير السعودي مثلما فعل النادي الأهلي .
وأضاف المغردون في الهاشتاج أن محمود الخطيب قدم شهادات من الجهات الإدارية والرقابية التي تؤكد شفافية عمل مجلسه فيما يخص تبرعات رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية أثناء تواجده رئيسا شرفيا للنادي تنفي تهمة إهدار المال العام ومخالفة اللوائح والقوانين مضيفين أنه يجب على رئيس الزمالك أن يقدم للرأي العام شهادات مماثلة بشأن التبرعات التي تلقاها من آل الشيخ.
وشدد البعض على ضرورة فتح تحقيق لما حدث في مباراة السوبر المصري السعودي وما تردد من حصول رئيس الزمالك على هدايا عينيه لم تدخل خزينة النادي وطرح نتائج التحقيق للرأي العام فورا .
وكان محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي ظهر أمس السبت في حلقة خاصة عبر شاشة قناة الأهلي شرح خلالها كافة تبرعات وهدايا المستشار تركي أل الشيخ إلى النادي الأهلي وجاء الرد مصحوبا بالمستندات التفصيلية بالإضافة إلى قرارات حفظ البلاغات وشهادات موثقة من نيابة الأموال العامة والنائب العام والجهة الإدارية بما يؤكد صحة موقف النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.