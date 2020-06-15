رياضة | رونالدو المُنقذ الوحيد ليوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر رونالدو المُنقذ الوحيد ليوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن يوفنتوس يستعد لتغيير دور كريستيانو رونالدو، أمام نابولي، في نهائي كأس إيطاليا.

ويلتقي يوفنتوس أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما.

Advertisements

وبحسب شبكة "سبورت ميدياست"، فإن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، سوف يعتمد على رونالدو في مركز المهاجم الصريح أمام نابولي.

وتابعت الشبكة، أن ساري قرر الدفع بكريستيانو رونالدو في مركز المهاجم، بسبب الإصابة التي تعرض لها هيجواين ولم يتعافى منها حتى الآن.

وأشارت الصحيفة، أن رونالدو يستعد إلى اصطياد الكأس رقم 30 في مسيرته الكروية.