رياضة | إنبي يوضح حقيقة انتقال أسامة جلال إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يوضح حقيقة انتقال أسامة جلال إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي حقيقة توقيع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقود انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال مدير الكرة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لم يحصل أي مفاوضات أو تواصل مباشر من قبل النادي الأهلي او أي نادي خارجي".

وتابع :"أسمع مثلما يسمع الكثير ولكننا لم نتلقى أي مفاوضات رسمية من جانب أي ناد".

وواصل :"بكل تأكيد لم تصلنا أي عروض رسمية لضم اللاعب، ولم يحدث أن قام أي ناد بفتح هذا الملف معنا".