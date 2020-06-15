رياضة | طبيب بيراميدز يكشف سر إصابات لاعبي النادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر طبيب بيراميدز يكشف سر إصابات لاعبي النادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد شيحة طبيب نادي بيراميدز عن السبب وراء إصابات لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إن كثرة الإصابات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأتي بسبب أرضية ملعب التتش.

وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إصابات لاعبي الأهلي الكثيرة سببها الأكبر هو سوء أرضية ملعب التتش".

وعن كريم نيدفيد، أوضح شيحة: "كريم نيدفيد كان هناك أخطاء في تأهيله ولكن هو الآن اجتاز جزء كبير من برنامجه التأهيلي وأصبح جاهزًا للعودة للتدريبات الجماعية في أقرب وقت".

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وقال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إنه ينصح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بتناول بعض المشروبات والمأكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك برنامج غذائي نقوم بإبلاغه إلى لاعبي بيراميدز بخلاف البرنامج التدريبي".

وتابع شيحة: "أنصح اللاعبين دائما بتناول الخضروات دائما بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة وخاصة الليمون والحلبة واللبن".

وأشار طبيب بيراميدز: "إدارة النادي تعاقدت مع طبيب خاص بمتابعة اللاعبين بشأن أعراض فيروس كورونا وأنصح كل نادي بالتعاقد مع طبيب مختص لمتابعة اللاعبين"