رياضة | إيهاب جلال يقترب من قيادة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يقترب من قيادة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة ومدرب الزمالك السابق من تولي القيادة الفنية لفريق بيراميدز الموسم القادم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي مصر للمقاصة يعاني من أزمه مالية مثل باقي الأندية في الدوري المصري.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن هناك اتجاه داخل النادي لبيع ٧٠٪ من أسهمه بسبب عدم حصول اللاعبين والجهاز الفني على مستحقاتهم المادية منذ 6 أشهر.

وأوضح عمر ربيع أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي استقر على الرحيل من النادي الفترة المقبلة خاصة في ظل وجود مفاوضات قوية من قبل المسئولين فى بيراميدز لتولى قيادة الفريق بداية من الموسم الجديد.