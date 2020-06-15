رياضة | الزمالك يتمسك بنتائج الموسم الماضي في حالة إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتمسك بنتائج الموسم الماضي في حالة إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة الزمالك متمسك باعتماد نتائج ترتيب الموسم السابق لمسابقة بطولة الدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الحالي.

ويتمسك مجلس إدارة الزمالك بالمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة في حال إلغاء البطولة خصوصًا وأن الفريق الأبيض تواجد في المركز الثاني في بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وأعلن الزمالك عن رفضه للتصريحات الصادرة من مجلس إدارة المقاولون العرب باعتماد الترتيب الحالي لجدول الدوري الممتاز في حال إلغاء الموسم الحالي الذي يسعى للتواجد برفقة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة.

ويجتل الزمالك في الوقت الحالي المركز الرابع في مسابقة الدوري الممتاز قبل توقف النشاط بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد خلف كلا من الأهلي والمقاولون وبراميدز على الترتيب.