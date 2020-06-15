رياضة | الدفاع الجديدي: الزمالك لم يحترم التعاقد بشأن حميد أحداد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدفاع الجديدي: الزمالك لم يحترم التعاقد بشأن حميد أحداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثيرت ازمة خلال الفترة الماضية بين كل من الزمالك والدفاع الحسني الجديدي المغربي بسبب مستحقات اللاعب حميد أحداد.

وقال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة نادي الزمالك لم تحترم تعاقدها بشان حميد أحداد بعكس النادي الأهلي في صفقة وليد أزارو.

وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي إلتزم بشان دفع نسبة من قيمة إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي ومن المقرر أن يرسل باقي القيمة في الأيام المقبلة".

وأوضح: "أما بالنسبة للزمالك فهو لم يلتزم معنا ولم يحترم تعاقده ورفض إرسال نسبة من إعارة حميد أحداد".