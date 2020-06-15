رياضة | عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى البرزايلي كينو نجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي عرض في الساعات القليلة الماضية من أحد أندية الدوري البرازيلي الممتاز للتعاقد معه في الصيف.
وأكدت شبكة "ESPN" أن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي يريد ضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل مبلغ مالي ضخم.
وكشفت الشبكة أن نادي أتلتيكو مينيرو يريد ضم كينو على سبيل الإعارة في الصيف وليس البيع النهائي بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه.
وأشارت الشبكة إلى أن نادي أتلتيكو مينيرو سيبدأ في التفاوض مع بيراميدز بشأن ضم كينو خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الصفقة في أسرع وقت.
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي بيراميدز لن يمانع في بيع كينو في الصيف أوإعارته ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه بسبب الراتب الضخمة الذي يتقاضاه والنادي لا يستطيع دفعه بسبب الأزمة المالية التي يعيشها حاليا.