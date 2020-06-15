رياضة | عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض برازيلي ينهي أحلام الأهلي والزمالك في صفقة الساحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرزايلي كينو نجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي عرض في الساعات القليلة الماضية من أحد أندية الدوري البرازيلي الممتاز للتعاقد معه في الصيف.

وأكدت شبكة "ESPN" أن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي يريد ضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل مبلغ مالي ضخم.

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وكشفت الشبكة أن نادي أتلتيكو مينيرو يريد ضم كينو على سبيل الإعارة في الصيف وليس البيع النهائي بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي أتلتيكو مينيرو سيبدأ في التفاوض مع بيراميدز بشأن ضم كينو خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم الصفقة في أسرع وقت.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي بيراميدز لن يمانع في بيع كينو في الصيف أوإعارته ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه بسبب الراتب الضخمة الذي يتقاضاه والنادي لا يستطيع دفعه بسبب الأزمة المالية التي يعيشها حاليا.