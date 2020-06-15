رياضة | تطورات فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات فى مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل جديدة فى مفاوضات النادي الأهلي مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "النادي الأهلي رفع المقابل المادي من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي إلى 4 مليون يورو للتعاقد معه بشكل نهائي".

وأضاف: "فايلر طلب من إدارة القلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية، وفى حالة إلغاء الدوري ستنتهي إعارة اللاعب ويعود إلى ناديه الإنجليزي".