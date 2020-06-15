رياضة | كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رغبته فب تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض الفترة القادمة.
ويريد كارتيرون تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك لأنه يعتبر من العناصر الاساسية بالفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير في الجبهة اليمنى بالموسم القادم.
وطالب المدرب الفرنسي إدارة القلعة البيضاء بحسم التجديد لحازم إمام في أسرع وقت ممكن.
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل حازم إمام عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.
ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل حازم إمام وأكد النادي أنه ينوي تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه بنسبة بسيطة.
وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي أخر مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.