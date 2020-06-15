رياضة | كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على رغبته فب تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض الفترة القادمة.

ويريد كارتيرون تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك لأنه يعتبر من العناصر الاساسية بالفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير في الجبهة اليمنى بالموسم القادم.

وطالب المدرب الفرنسي إدارة القلعة البيضاء بحسم التجديد لحازم إمام في أسرع وقت ممكن.

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وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل حازم إمام عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري.

ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل حازم إمام وأكد النادي أنه ينوي تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه بنسبة بسيطة.

وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي أخر مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.