رياضة | تقرير نيجيري.. الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في بطولة جديدة ينظمها الفيفا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقرير نيجيري.. الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في بطولة جديدة ينظمها الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية نيجيرية اليوم الأحد، أن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مرشحان للمشاركة في بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت التقارير، إلى أنه سيتم تجميع عوائد هذه البطولة لصالح المتضررين من فيروس كورونا "كوفيد 19".

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وقام موقع "Completesports" النيجيري، بالكشف عن الأندية الإفريقية التي ستشارك في بطولة جديدة من تنظيم الفيفا وستكون عوائدها لصالح المتضررين من فيروس كورونا، وعلى رأسهم الأهلي والزمالك.

وتابع الموقع أن الأندية الـ16 هم الأهلي والزمالك (مصر)- الوداد والرجاء (المغرب)، الترجي التونسي- المريخ السوداني - هارتس أوف أوك الغاني- مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)- جورماهيا الكيني- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي - إينوغو رينجيرز النيجيري- زيسكو الزامبي- كمبالا سيتي الأوغندي.