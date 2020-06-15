رياضة | تشيلسي يهزم رينجرز بسباعية استعدادا للبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يهزم رينجرز بسباعية استعدادا للبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز عريض على كوينز بارك رينجرز بسبعة أهدف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد استعدادا لاستئناف البريمير ليج.

وسجل روبن لوفتوس-تشيك وبيلي غيلمور هدفين في مباراة الليلة، كما سجل ميسون ماونت وويليان وأوليفييه جيرو ليضيف تشيلسي فوزه الودي الثاني بعد الانتصار 1-صفر على ريدينغ في مباراة ودية مشابهة الأسبوع الماضي.

Advertisements

وكان الفرنسي كانتي، لاعب وسط تشيلسي، عاد إلى التدريبات بشكل تقليدي يوم الثلاثاء الماضي عقب الإعلان عن مخاوف بخصوص سلامته بسبب فيروس كورونا، ودخل التشكيلة الأساسية أمام كوينز بارك رينجرز المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريق لامبارد المركز الرابع في الدوري الإنكليزي برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل استئناف الدوري يوم الأربعاء المقبل بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي مشواره باللعب في ضيافة أستون فيلا يوم الأحد المقبل.