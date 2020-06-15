رياضة | الكشف عن مصير أجانب الزمالك الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مصير أجانب الزمالك الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استقر على استمرار الثنائي المحترف التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، والمهاجم المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن كارتيرون أعلن تمسكه باستمرار الثنائي رغم عروض الاحتراف المغرية التي وصلتهما الفترة الماضية كونهما من العناصر المهمة والأساسية فى الفريق.

وتابع أن ذلك يأتي في نفس الوقت الذي أعلن فيه المدير الفني الفرنسي موافقته عن رحيل المغربي محمد أوناجم، خاصة مع اقتراب الجناح الأنجولي أري بابل من إرتداء القميص الأبيض الموسم المقبل.