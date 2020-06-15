رياضة | عرض خرافي يهدد استمرار نجم الزمالك مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض خرافي يهدد استمرار نجم الزمالك مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف أحد أندية الدوري السعودي الممتاز التعاقد مع المغربي محمد اوناجم نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "العمق المغربي" أن نادي الوحدة السعودي يريد ضم محمد أوناجم في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

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وأشار الموقع إلى أن الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي الوحدة هو من طالب إدارة النادي بالضغط من أجل ضم أوناجم في الميركاتو الصيفي القادم نظرا للمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع الزمالك.

وكشف الموقع أن نادي الوحدة مستعد لتقديم عرض بقيمة 5.5 مليون دولار لنادي الزمالك لمحاولة ضم أوناجم في الصيف.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد على تمسكه الشديد بخدمات محمد أوناجم ورفضه الشديد لفكرة رحيله في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له.