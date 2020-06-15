رياضة | ريال مدريد يحقق رقمًا غائبًا منذ نوفمبر 2019

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 02:53 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحقق رقمًا غائبًا منذ نوفمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا فى مواجته أمام ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب "الفريدو دى ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب شبكة "اوبتا" العالمية للإحصائيات، فإن هذه هى المرة الأولى التى يسجل فيها لاعبي الفريق الملكي 3 أهداف على ملعبهم فى الدورى الإسبانى منذ نوفمبر 2019.

وهزّ الملكى شباك الفريق الضيف ثلاث مرات متتالية جاءت جميعها فى الشوط الأول من اللقاء عن طريق تونى كروس فى الدقيقة 4، سيرجيو راموس فى الدقيقة 30، ومارسيلو فى الدقيقة 37.

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وسجل بيدرو بيجاس هدف غيبار الوحيد في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني للمباراة.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز حصيلة نقاطه فى الدورى إلى 59 نقطة محتلًا بها المركز الثانى بعد برشلونة المتصدر بفارق نقطتين فقط، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة فى المركز الـ16 بجدول ترتيب الليجا.

وتعتبر هذه هى المباراة الـ200 التى يخوضها الفرنسي زين الدين زيدان كميدرًا فنيًا لريال مدريد فى جميع البطولات حيث رفع حصيلة فوزه مع الملكي إلى 132 مباراة.