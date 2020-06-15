الامارات | نيكولاس أوروز يرفض الإخلال بالاتفاق مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس أوروز يرفض الإخلال بالاتفاق مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوروز الإخلال باتفاقه مع نادي الوصل، بعدما تلقّى عرضاً من نادي إستوديانتيس للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة «إنفو سيلو» الأرجنتينية: «إن نادي إستوديانتيس تواصل مع أوروز للتعاقد معه، ولكن اللاعب أغلق الباب في وجه النادي الأرجنتيني، بعدما أتم اتفاقه بالانتقال من راسينغ إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 200 ألف دولار».

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه قد تأجل موعد وصول نيكولاس أوروز إلى دبي، بعدما كان مقرراً أن يصل في 18 يونيو المقبل، إذ تم تحديد موعد جديد لوصوله وانضمامه إلى «الإمبراطور» في الأول من يوليو المقبل، بسبب ظروف الطيران في الأرجنتين، المتأثرة بجائحة تفشي فيروس كورونا.

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