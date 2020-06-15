الامارات | أتلتيكو مينيرو يعرض 3 ملايين يورو لضم كينو

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مينيرو يعرض 3 ملايين يورو لضم كينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن نادي أتلتيكو مينيرو واصل ضغطه على إدارة نادي بيراميدز المصري، بهدف التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركوس كينو الذي يلعب على سبيل الإعارة لنادي الجزيرة حتى نهاية الموسم. وقالت صحيفة «فوكس سبورت» البرازيلية: «إن المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، أبدى تمسكه بالتعاقد مع كينو، وطلب من إدارة نادي أتلتيكو مينيرو حسم الصفقة»، مشيرة إلى أن «النادي البرازيلي تقدم بعرض رسمي لنادي بيراميدز بدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل التعاقد بشكل نهائي مع كينو».

وأضافت: «النادي المصري طلب في مايو الماضي الحصول على 10 ملايين يورو، نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب المعار إلى الجزيرة، ولكن مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أغلبية الأندية حول العالم، وانخفاض القيمة السوقية للاعبين بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا، قد يتم التفاوض حول تخفيض المقابل المادي لبيع كينو خلال فترة الانتقالات المقبلة، إذ يمتد عقده مع بيراميدز حتى يونيو 2021».

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