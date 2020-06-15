الامارات | «سمر سنت» تهدي «غودولفين» الفوز في «ميرميد ستيكس» الياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن «سمر سنت» تهدي «غودولفين» الفوز في «ميرميد ستيكس» الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

خطفت مهرة غودولفين «سمر سنت» انتصارها الأول في السباقات ذات التصنيف الرفيع، عقب نجاحها، أمس، في انتزاع فوز مستحق بلقب سباق «ميرميد ستيكس»، الذي جرى على مضمار هانشين الياباني، وخصص للمهرات والأفراس «جروب 3»، لمسافة 10 فيرولونغ (2000 متر).

وأظهرت المهرة «سمر سنت» قدراتها التحملية في سباق «ميرميد ستيكس»، بعد أن شغلت مهرة غودولفين البالغة من العمر أربع سنوات، ويتولى تدريبها تاكاشي سايتو، مركزاً متقدماً في معظم مراحل السباق، قبل أن تتقدم تدريجياً إلى المركز الثاني خلف اليابانية «ناروهايا» التي تولى قيادتها الفارس مانابو ساكي، واتبعت بالاندفاع بقوة

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لـ«سمر سنت» في الأمتار الـ300 الأخيرة من السباق، عرفت من خلاله كيفية القبض على الصدارة، وقطعت خط النهاية بالمركز الأول، متفوقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافساتها الفرس اليابانية سينتيلو «المملوكة لمزرعة «يو كارول» ويشرف على تدريبها توموكازي تاكانو، وتولى قيادتها الفارس يوشي فوكوناغو للمركز الثاني.

وقال رئيس «غودولفين اليابان» هاري سويني، في تصريحات صحافية لموقع «غودولفين» الرسمي، إن القرار الصائب للمدرب تاكاشي كان له الفضل في نجاح «سمر سنت» في تحقيق اول انتصار لها ضمن سباقات الفئات، وذلك من خلال التدرج بها في السباقات الخمسة الأخيرة ضمن الأوزان ذاتها، وكانت جيدة في حلبة الاستعراض قبل انطلاقة السباق.

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