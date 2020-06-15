الامارات | طائرة خاصة تنقل نيمار إلى باريس لاستئناف التمارين

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تنقل نيمار إلى باريس لاستئناف التمارين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم البرازيلي، نيمار، إلى العاصمة الفرنسية، بعد غياب نحو ثلاثة أشهر، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تمهيداً لاستئناف فريقه باريس سان جرمان تمارينه استعداداً للمراحل المقبلة من منافسات كرة القدم، بحسب تقارير صحافية محلية. وأشارت تقارير منها لصحيفتي «ليكيب» و«لوباريزيان»، إلى أن أغلى لاعب في العالم عاد من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على متن طائرة خاصة حطت في باريس، أول من أمس. وكان نيمار قد عاد إلى بلاده، في منتصف مارس، مع تعليق منافسات كرة القدم في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن رابطة الدوري، في أواخر الشهر التالي، إ نهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جرمان المتصدر باللقب. ومن المقرر أن يستأنف سان جرمان بإشراف مدربه الألماني، توماس توخل، تمارينه اعتباراً من 22 يونيو، تمهيداً لأسابيع مكثفة متوقعة في أغسطس. ويتوقع أن يستكمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، خلال هذا الشهر، مسابقة دوري الأبطال، التي بلغ الفريق الفرنسي دورها ربع النهائي.

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