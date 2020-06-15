الامارات | تأجيل بطولة غرب آسيا «الإمارات 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة غرب آسيا «الإمارات 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للرجال لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها الدولة في 2021.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عُقد، أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد الظاهري، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا، خليل السالم، إلى جانب الأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد. وقال الظاهري في بيان لاتحاد الكرة أمس: «تقرر تأجيل البطولة بسبب تغيير مواعيد بطولات ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023». وأضاف أن «اتحاد الإمارات لكرة القدم سيقوم بعقد اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا، من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون هذه المواعيد مناسبة لكل المنتخبات المشاركة».

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