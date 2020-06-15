الامارات | وفاة درّاج مصري أثناء ممارسة الرياضة في دبا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة درّاج مصري أثناء ممارسة الرياضة في دبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي سائق درّاجة هوائية ولاعب بمنتخب مصر سابقاً، محمد محسن، بحادث دهس من قبل سيارة، أثناء ممارسة رياضة الدرّاجات في منطقة دبا.

وأكد مدير إدارة شرطة دبا الفجيرة، العقيد سيف راشد الزحمي، أن الحادث وقع مساء أول من أمس، ضمن المنطقة الأمنية التي تشرف عليها شرطة دبا الفجيرة، وقد تلقت الشرطة البلاغ، وتوجهت الدورية إلى مكان وقوع الحادث، وتبين وجود حادث دهس وقع على جزء من الشارع الرئيس الذي ترتاده السيارات، وليس في منطقة الاستراحة، وتم نقل المصاب الى المستشفى حيث فارق الحياة هناك، وكان المتسبب في الحادث سائق من الجنسية الآسيوية.

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وقال سيف الزحمي، لـ«الإمارات اليوم»: «نهيب من منبر (الإمارات اليوم) الأعلامي بممارسي جميع الرياضات، مثل الدرّاجات الهوائية أو الركض والمشي وغيرها، في الأماكن المخصصة لهم، بما يسهم بالحفاظ على حياتهم وحياة أبناء المجتمع، لكون الخروج عن ذلك سيؤدي إلى خطر محتمل على الجانبين، خصوصاً أن الدولة وفرت جميع السبل الرامية لممارسة الرياضة في الأماكن المخصصة لذلك، وفي الوقت نفسه نعزي عائلة المتوفي ونسأل الله له المغفرة ولعائلته الصبر والسلوان».

من جانبه، أكد قائد المنتخب الوطني للدرّاجات، يوسف ميرزا، أن الدرّاج المصري كان يحاول الحفاظ على لياقته سعياً للالتحاق بأحد الفرق بمجرد عودة النشاط الرياضي والتدريبات. وأضاف: «محمد محسن هو صديق لي، لكنه كان يتدرب بمفرده وقت المغرب، وللأسف كان يتدرب دون وجود سيارة تأمين، وهو ما عرّضه للدهس من جانب سيارة أدت إلى وفاته، اللاعب كان ضمن صفوف منتخب الدرّاجات المصري سابقاً، وجاء إلى الإمارات بحثاً عن فرصة عمل، وأيضاً محاولة الالتحاق بأي فريق من أندية الدولة عقب عودة النشاط في أغسطس المقبل، لكن إرادة الله وافته أثناء التدريبات».

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