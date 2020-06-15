شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون بعد تجديد عقده: فخور باستمرارى مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن سعادته وفخره بالاستمرار فى صفوف القلعة البيضاء، وتجديد عقده مع الزمالك لمدة سنة جديدة استثمارا للنجاحات التى قدمها المدير الفنى مع المارد الأبيض.

كان الزمالك قد أعلن تجديد عقد باتريس كارتيرون، المدير الفنى الفرنسى للفريق بشكل رسمى، وعقد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، جلسة مع المدير الفنى فى منزل الأول، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقد المدير الفنى وتم توقيع العقود لمدة موسم جديد.

وشهدت الجلسة حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى وفاروق جعفر، ويحيى على وكيل المدرب، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، ليتم حسم التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ويستمر فى قيادة الفريق الأبيض.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كارتيرون سيحصل على راتب 95 ألف دولار شهريا بزيادة بنسبة 20% على راتبه فى العقد الأول مع الزمالك، وسيبدأ العقد الجديد مع بداية شهر يوليو المقبل، على أن يكون لمدة سنة ولكن مع الوضع فى الاعتبار استمرار الموسم الجديد لفترة بعد نهاية العقد، وقتها سيستمر المدرب بشكل طبيعى.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة فى الزمالك، على وضع بنود خاصة تحت عنوان «بنود كورونا» لتأمين موقف نــاديه، خــــلال اتفاقه مع يحــــيى على وكيل المدرب الفرنسى.

«بنود كورونا» تخص موعد استئناف النشاط الرياضى فى مصر، ومواعيد الموسم الجديد. بنود لها علاقة بأمور مادية، وأيضا أمور إدارية مثل استمرار المدرب لنهاية الموسم الجديد، فى حالة كان قد انتهى مدة عقده.

من جانبه، قال كارتيرون: «سعيد وفخور باستمرارى مع الزمالك، وأن أكون مديرا فنيا لهؤلاء اللاعبين، لاعبو الزمالك يلعبون لفريق كبير يتمتع بجماهير عظيمة عاشت معنا لحظات رائعة بالفوز بلقبين، ونريد الاستمرار بنفس القوة».

وأضاف: «أود أن أشكر مرتضى منصور على منحى ثقة الاستمرار فى عملى، أشكره لأن فى مجال كرة القدم إذا لم يكن لديك القائد القوى فلن تحقق أى نتائج، كذلك أود أن أشكر أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة على الجهد الكبير الذى نبذله معا يوميا، وكذلك أتوجه بالشكر لوكيلى يحيى على الذى قام بعمل عظيم»، وتابع: «أعد جماهير الزمالك ببذل قصارى جهدى لكى نكون فى نفس المستوى ونحصد المزيد من الألقاب سويا».

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن التجديد لكارتيرون أغلق كل أبواب الشائعات التى انطلقت خلال الفترات الماضية، وشدد على سعادته باستمرار المدير الفنى وثقته به.

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كما كشف رئيس النادى اختيار كارتيرون لأسماء الصفقات الجديدة للتعاقد معها فى الصيف المقبل، وقال مرتضى: «اطمئنوا يا جماهير الزمالك، لدينا صفقات جيدة جدا قادمة، لن نتعاقد إلا مع من نحتاج ومن طلبهم كارتيرون، عرضنا بعضا من اللاعبين على كارتيرون وهو قام بالاختيار، أشكر المدير الفنى جدا ونحترمه على تعاونه وعلى حبه للزمالك».

فيما كشف أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، بعض بنود تجديد التعاقد مع الفرنسى باتريس كاتيرون لمدة موسم قادم، وقال أمير: «سياسة مجلس الإدارة هى وجود استقرار فنى، وبدأ من خلال جروس الذى استمر لنهاية عقده، وكارتيرون ثانى مدرب يكمل عقده للنهاية، النتائج وطريقة عمله توجت ببطولتين، نشعر معه بالراحة وهو أيضا، وكذلك اللاعبون، المؤشرات الإيجابية جعلتنا نتمسك به للفترة المقبلة».

وأضاف: «عقد كارتيرون ينتهى 30 يونيو، انتظرنا لمعرفة موعد بداية العقد الجديد ونهايته، سبب التأخير هو الانتظار لمعرفة موقف الموسم.. كاتيرون جدد لموسم آخر وبزيادة 20% على عقده السابق، ووضعنا كل الاحتمالات الممكن حدوثها فى العقد، وللعلم، كارتيرون بادر بتخفيض 50% من راتبه فى آخر 4 أشهر لأنه لم يعمل بشكل كامل فى ظل توقف النشاط الرياضى دون تدخل منا.. وضعنا بندا يتعلق بكأس العالم للأندية حال الفوز بدورى أبطال إفريقيا، وكذلك بنود تحفيزية من أجل الفوز بكل المسابقات التى نشارك بها».