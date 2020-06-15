شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقود مبادرة للتهدئة بين الأهلى والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مبادرة جديدة لتهدئة الأوضاع والحرب الإعلامية المشتعلة الفترة الماضية بين الأهلى والزمالك، خاصة بعد تزايد حدة الانتقادات لتصعيد الخلافات بين قطبى الكرة المصرية، فى الوقت الذى يطالب فيه الجميع بتضافر الجهود من أجل عودة النشاط الرياضى والدور المجتمعى للمؤسسات الرياضية فى مواجهة جائحة كورونا، وعلمت «المصرى اليوم» أن وزير الرياضة كثف اتصالاته بمحمود الخطيب، رئيس الأهلى، ومرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، للمطالبة بالتهدئة، خاصة أنه لا يوجد خلاف جوهرى، والأمر مجرد مشادات إعلامية، وطالب الوزير بأن يكون الحل، حال أى تجاوز، هو اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى الجهات الإعلامية. وأكد صبحى، خلال مفاوضاته، أن الأفضل فى المرحلة الراهنة نبذ أى خلافات خاصة، وأن الرياضة تمر بمرحلة دقيقة ولابد من تضافر الجهود حتى يعود النشاط، خاصة أن غالبية الأندية تضررت من توقف النشاط.

ومن جهة أخرى، يترقب وزير الشباب والرياضة قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، بشأن مدة الدورة الانتخابية للاتحاد المصرى، سواء بإقامتها سنة واحدة أو أربع سنوات، وهو الخلاف الذى اشتعل بسبب تمسك اللجنة الأوليمبية بتطبيق القانون وإقامة الانتخابات، على أن تكون مدة المجلس سنة واحدة، وهو ما يرفضه هانى أبوريدة، أبرز المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تجدد فيه اقتراح التمديد سنة إضافية للجنة الخماسية، وهو الأمر الذى يعارضه عدد كبير من الأندية فى ظل عدم القناعة باللجنة الخماسية الحالية، برئاسة عمرو الجناينى، وأملا فى احتواء الأزمة طالب البعض بإعادة تشكيل اللجنة، على أن يتم الاختيار توافقيا بين وزارة الرياضة وأعضاء الجمعية العمومية.

فى سياق متصل، نفى وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن تكون اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد قررت اللجوء لتصويت الأندية من أجل حسم قرار استئناف الدورى الممتاز وباقى الدورى بمختلف الدوريات من عدمه، موضحا أن الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولن يكون هناك تصويت على أى قرار. أضاف العطار بأن اللجنة الخماسية ستجلس بمقر الاتحاد مع أندية الدورى والدرجة الثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن تجتمع بأندية القسمين الثالث والرابع فى مختلف المحافظات لمناقشة الأندية فى وجهات نظرها بشأن الدورى والكأس واستئناف النشاط الكروى فى المرحلة المقبلة، وكذلك الاستماع لرأيها فى اللائحة ورابطة الأندية المحترفة وتشكيلها، وآلية العمل بها، وموعد عقد الجمعية العمومية، وقرارات الحكومة وبيانات المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، بشأن قرار عودة النشاط الرياضى، دون أن يكون هناك أى تصويت على قرار عودة النشاط من عدمه كما يردد البعض مؤخرا. شدد العطار على أن اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء ووجهات النظر فى مختلف الموضوعات المطروحة وسيكون القرار صادرا عن اللجنة الخماسية فى النهاية مع الأخذ فى الاعتبار توصيات وقرار الحكومة بشأن عودة واستئناف النشاط من عدمه، وفكرة اللجوء للتصويت غير مطروحة على الإطلاق، دون النظر للضغوط التى يمارسها البعض على اللجنة لتسويق قرارات معينة ودون النظر لمصلحة فريق أو ناد بعينه، وإنما سيتم وضع مصلحة الكرة المصرية فوق كل اعتبار.