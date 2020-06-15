شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مباراة ريال مدريد × إيبار: وجهان مختلفان للريـال في ليلة تاريخية لـ «زيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ ريال مدريد على مطاردته لمتصدر الترتيب الحالي في لاليجا، برشلونة، وذلك بتغلبه مساء اليوم على فريق إيبار بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن مباريات الجولة 28 من لاليجا.

ورفع ريال مدريد من رصيد نقاطه إلى 59 نقطة، ليصبح على بعد نقطتين فقط من برشلونة، في حين جمدت الخسارة رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، وعلى بعد نقطتين فقط من مراكز الهبوط.

وقدم ريال مدريد أداءً كبيرًا في الشوط الأول الذي شهد حسم الفريق للمباراة عمليًا من خلال تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق توني كروس، سيرخيو راموس ومارسيلو.

وسجل كروس هدفه السادس في مختلف البطولات مع ريال مدريد هذا الموسم محققًا أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد مع العملاق الإسباني.

وجاء هدف سيرخيو راموس ليعادل من خلاله سجل رونالد كومان كثاني أكثر المدافعين تسجيلًا في شباك لاليجا (برصيد 67 هدفً)، ويصبح فقط خلف أسطورة ريال مدريد السابق والمدرب الحالي، فيرناندو هييرو (105 هدفًا).

وسجل مارسيلو هدفه الأول في لاليجا هذا الموسم، وهو هدفه رقم 26 بقميص ريال مدريد ليعزز من موقعه كثالث أفضل هداف برازيلي لريال مدريد في تاريخ الدوري الإسباني (خلف رونالدو 83، وروبرتو كارلوس 47).

وأصبح مارسيلو اللاعب رقم 19 المختلف الذي يسجل لـ ريال مدريد في لاليجا هذا الموسم في سجل هدافين لا يمتلكه أي نادي أخر على مستوى جميع بطولات الدوري الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني تراجع ريال مدريد بشكل كبير واصبح الجانب الأضعف سامحًا للضيوف بالتقدم والتسديد أكثر، وتألق الحارس كورتوا في أكثر من مناسبة لكنه لم ينجح في منع شباكه من تلقي هدف عن طريق المدافع بيدرو بيجاس، ليفشل ريال مدريد في الحفاظ على نظافة للمباراة الخامسة من بين أخر 6 مباريات لعبها في لاليجا.

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وأحتفل المدرب زيدان بقيادته ريال مدريد في المباراة رقم 200 في مختلف البطولات، ليصبح ثالث مدرب في تاريخ ريال مدريد يصل إلى هذا العدد من المباريات، بعد ميجيل مونيوز (605) وفيسنتي دي بوسكي (246).

وحقق زيدان الفوز في المباراة رقم 90 في لاليجا مع ريال مدريد، ليصبح ثاني أكثر المدربين في تاريخ النادي تحقيقًا للإنتصارات في مسابقة الدوري، خلف الأسطورة ميجيل مونيوز (257).